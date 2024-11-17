Как распознать рак кожи: главные признаки и стадии заболевания

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, чаще всего поражающее людей старше 40 лет. Базальноклеточный рак кожи, который развивается в клетках базального слоя, проявляется в виде язв, красных пятен, кровоточащих участков или образований с коркой. Хотя он прогрессирует медленно, отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным осложнениям.

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Причины базальноклеточного рака кожи

Ультрафиолетовое излучение. Длительное воздействие солнца или использование солярия повреждают ДНК клеток кожи, что может вызывать мутации.

Генетическая предрасположенность. Некоторые гены увеличивают риск развития заболевания.

Вредные привычки. Курение, алкоголь и неправильное питание ослабляют иммунитет, делая организм уязвимым.

Возраст. С годами клетки кожи теряют защитные свойства, повышая вероятность появления опухолей.

Контакт с химическими веществами. Работники, взаимодействующие с агрессивной химией, находятся в зоне риска.

Стадии базальноклеточного рака кожи

Стадия заболевания определяется размером опухоли, её распространённостью и наличием метастазов:

Стадия 0. Опухоль ограничена верхними слоями кожи.

I стадия. Диаметр до 2 см, возможное поражение близлежащих тканей.

II стадия. Опухоль больше 2 см, может проникать глубже в кожу.

III стадия. Затрагиваются глубокие слои кожи и окружающие структуры.

IV стадия. Рак распространяется на лимфатические узлы и другие органы.

Точное определение стадии имеет ключевое значение для выбора эффективного лечения.

Диагностика базальноклеточного рака кожи

Диагностика начинается с осмотра дерматологом-онкологом. Если выявлены подозрительные участки, проводится биопсия для изучения клеток под микроскопом. Современные инструменты, такие как дерматоскопы, помогают детально рассмотреть изменения кожи. Особое внимание следует обращать на новые образования, изменения их цвета, асимметричные или неровные края.

Раннее обнаружение рака кожи существенно повышает шансы на успешное лечение. Не игнорируйте признаки заболевания — это может спасти вашу жизнь.

Профилактика и лечение

Базальноклеточный рак кожи требует профессионального лечения. Регулярные осмотры у врача, защита кожи от ультрафиолета, отказ от вредных привычек и внимательное отношение к изменениям кожи — ключевые меры профилактики. Своевременное вмешательство способно предотвратить осложнения и сохранить здоровье.

Уточнения

Рак кожи - обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.

