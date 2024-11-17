Как распознать рак кожи: главные признаки и стадии заболевания

Рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний, чаще всего поражающее людей старше 40 лет. Базальноклеточный рак кожи, который развивается в клетках базального слоя, проявляется в виде язв, красных пятен, кровоточащих участков или образований с коркой. Хотя он прогрессирует медленно, отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным осложнениям.
Стадия заболевания определяется размером опухоли, её распространённостью и наличием метастазов:
Стадия 0. Опухоль ограничена верхними слоями кожи.
I стадия. Диаметр до 2 см, возможное поражение близлежащих тканей.
II стадия. Опухоль больше 2 см, может проникать глубже в кожу.
III стадия. Затрагиваются глубокие слои кожи и окружающие структуры.
IV стадия. Рак распространяется на лимфатические узлы и другие органы.
Точное определение стадии имеет ключевое значение для выбора эффективного лечения.
Диагностика начинается с осмотра дерматологом-онкологом. Если выявлены подозрительные участки, проводится биопсия для изучения клеток под микроскопом. Современные инструменты, такие как дерматоскопы, помогают детально рассмотреть изменения кожи. Особое внимание следует обращать на новые образования, изменения их цвета, асимметричные или неровные края.
Раннее обнаружение рака кожи существенно повышает шансы на успешное лечение. Не игнорируйте признаки заболевания — это может спасти вашу жизнь.
Базальноклеточный рак кожи требует профессионального лечения. Регулярные осмотры у врача, защита кожи от ультрафиолета, отказ от вредных привычек и внимательное отношение к изменениям кожи — ключевые меры профилактики. Своевременное вмешательство способно предотвратить осложнения и сохранить здоровье.
Рак кожи - обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.
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