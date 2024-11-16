Как восстановить микрофлору кишечника и улучшить самочувствие

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дисбиоз — это не болезнь в классическом понимании, а состояние, связанное с дисбалансом микрофлоры кишечника. Оно может долгое время протекать без заметных симптомов, но определенные признаки могут указывать на проблему.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Симптомы дисбиоза

Нарушение микрофлоры кишечника отражается на работе разных систем организма. Проблемы с пищеварением проявляются нерегулярным стулом (запор или понос), вздутием, усиленным газообразованием, болями в животе после еды, а также тошнотой и рвотой. Помимо этого, дисбиоз снижает иммунитет, повышая риск инфекций, аллергий и даже аутоиммунных заболеваний.

Дисбаланс микрофлоры может воздействовать и на мозг через кишечно-мозговую ось, вызывая депрессию, тревожность, хроническую усталость, раздражительность и снижение энергии. Он также нарушает защитную функцию кожи, что может привести к акне, экземе и псориазу. Другие симптомы включают головные боли, непереносимость молочных продуктов, вызванную дефицитом лактазы, и неприятный запах изо рта.

Причины дисбиоза

Развитию дисбиоза способствуют различные факторы:

Питание. Избыток сахара, жиров и переработанных продуктов, а также недостаток клетчатки и ферментированных продуктов.

Стресс. Хронические стрессовые состояния негативно влияют на микробиоту.

Антибиотики. Они уничтожают не только патогенные бактерии, но и полезные.

Заболевания. Ожирение, сахарный диабет, болезни кишечника и аутоиммунные расстройства.

Недостаток сна. Нарушения сна ослабляют иммунитет, увеличивая риск дисбиоза.

Возраст. С возрастом микрофлора становится менее разнообразной, что повышает риск дисбаланса.

Как восстановить микрофлору кишечника

Дисбиоз не является приговором. Вот ключевые шаги для восстановления микрофлоры:

Питание. Увеличьте количество овощей, фруктов, продуктов, богатых клетчаткой, и ферментированных продуктов (йогурт, квашеная капуста). Избегайте переработанных продуктов и сахара.

Снижение стресса. Практики йоги, медитации и другие методы релаксации помогают улучшить состояние микробиоты.

Прием пробиотиков. Живые полезные бактерии восстанавливают баланс микрофлоры.

Пребиотики. Пищевые волокна служат питательной средой для роста полезных бактерий.

Метод трансплантации микробиоты. В тяжелых случаях применяют пересадку микробиоты от здорового донора, что позволяет быстро восстановить баланс.

Роль микробиоты в здоровье

Микрофлора кишечника влияет на многие аспекты здоровья, включая пищеварение, иммунитет, метаболизм и даже психоэмоциональное состояние. Нарушения в её работе могут спровоцировать множество заболеваний, поэтому важно своевременно распознавать сигналы организма и принимать меры для поддержания её баланса.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

