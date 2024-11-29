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Как чихание влияет на наши глаза

Миф или реальность: можно ли чихнуть, держа глаза открытыми
1:50
Здоровье

Чихание — это защитная реакция организма, помогающая очищать дыхательные пути от раздражителей, таких как пыль и аллергены. Во время этого процесса наш организм эффективно избавляется от инородных частиц, которые могут попасть на слизистую оболочку носа. Интересно, что во время чихания мы автоматически зажмуриваемся. Почему это происходит? Существует несколько теорий:

Миф или реальность: можно ли чихнуть, держа глаза открытыми
Фото: Wikipedia by mcfarlandmo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

1. Защита от раздражителей

Одна из наиболее распространённых теорий заключается в том, что закрытие глаз при чихании — это способ защититься от раздражителей, которые могут попасть в глаза. Когда организм пытается избавиться от инородных частиц, мозг "приказывает" глазам закрыться, чтобы исключить возможность попадания этих частиц через открытые глаза, тем самым защищая органы зрения.

2. Мышечные сокращения

Другая теория связана с тем, что при чихании напрягаются все мышцы лица, включая мышцы глаз. Эти мышцы не могут оставаться бездействующими, и их сокращение заставляет веки автоматически закрываться. Это также может объяснить, почему зажмуривание глаз во время чихания является естественным рефлексом.

Можно ли чихнуть, держа глаза открытыми?

Многие считают, что во время чихания глаза невозможно оставить открытыми, однако это не так. Человек действительно может чихнуть, держа глаза открытыми, но это может быть не очень безопасно. Во-первых, раздражители, такие как пыль или аллергены, могут попасть в глаза. Во-вторых, при мощном чихе существует вероятность получить подвывих глазного яблока, что может привести к травме.

Уточнения

Чиха́ние - защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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