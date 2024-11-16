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Сауна и здоровье: сколько раз в месяц приносит максимальную пользу

1:34
Здоровье

Шведские ученые провели исследование, чтобы определить, как часто можно посещать сауну, чтобы это было полезно для здоровья и настроения. Ранее финские эксперты утверждали, что сауна приносит положительный эффект лишь при редких посещениях, но новое исследование предлагает иной взгляд.

Сауна и здоровье: сколько раз в месяц приносит максимальную пользу
Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури, CC BY 3.0

Результаты исследования

Ученые опросили 1180 жителей Северной Швеции в возрасте от 25 до 74 лет. Из них 641 человек посещал сауну хотя бы раз в месяц. Результаты показали, что те, кто регулярно посещает сауну, реже страдают от высокого давления, лучше спят, чувствуют себя более счастливыми и энергичными. Также у них было отмечено крепкое физическое и психическое здоровье.

Оптимальная частота посещения сауны

Исследование показало, что для получения ощутимой пользы оптимально посещать сауну от одного до четырех раз в месяц. Этот интервал улучшает общее самочувствие и повышает уровень счастья. При более частых визитах — от двух до семи раз в неделю — значительных улучшений физического или психического состояния не наблюдается в долгосрочной перспективе.

Ранее считалось, что для максимальной пользы необходимо посещать сауну до семи раз в неделю. Однако шведские ученые предлагают разумный подход, который помогает сохранить здоровье без излишней нагрузки на организм.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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