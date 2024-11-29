Как бороться с осенней хандрой с помощью питания и привычек

Осенью многие люди сталкиваются с ухудшением настроения, снижением работоспособности и нехваткой энергии. Психиатр Роман Исаев рассказал, как бороться с осенней хандрой с помощью правильного питания, солнечного света и полезных привычек.
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Причины осенней хандры и роль света
С наступлением осени и сокращением светового дня организм может испытывать дефицит серотонина — нейромедиатора, который отвечает за хорошее настроение. По словам Исаева, свет, воздействуя на кожу и активируя меланоциты, способствует выработке серотонина. Меланоциты, помимо своей основной функции по синтезу меланина, могут также участвовать в выработке серотонина и мелатонина. Поэтому недостаток солнечного света в холодное время года может вызывать упадок сил и осеннюю хандру.
Полезные привычки для поддержания настроения
Для поддержания хорошего настроения и энергии психиатр рекомендует следующие действия:
Проверить уровень витамина D в организме и при необходимости восполнить его дефицит.
Соблюдать режим дня, придерживаясь регулярного графика сна и бодрствования, чтобы стабилизировать циркадные ритмы.
Регулярно заниматься физическими упражнениями, которые способствуют выработке эндорфинов и улучшают самочувствие.
Общаться с близкими людьми, чтобы поддерживать позитивное эмоциональное состояние.
Полезные продукты для улучшения настроения
Для поддержания высокого уровня энергии и хорошего настроения можно включить в рацион следующие продукты:
Лосось и морепродукты: они богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют выработке серотонина и поддерживают здоровье мозга.
Брокколи и цветная капуста: эти овощи содержат антиоксиданты и витамины, укрепляющие иммунитет.
Фасоль и грецкие орехи: источники растительного белка и полезных жиров, которые поддерживают уровень энергии.
Яйца и молочные продукты: они содержат аминокислоту триптофан, которая помогает организму синтезировать серотонин.
Уточнения
Цирка́дные ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии