Как бороться с осенней хандрой с помощью питания и привычек

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2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью многие люди сталкиваются с ухудшением настроения, снижением работоспособности и нехваткой энергии. Психиатр Роман Исаев рассказал, как бороться с осенней хандрой с помощью правильного питания, солнечного света и полезных привычек.

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Причины осенней хандры и роль света

С наступлением осени и сокращением светового дня организм может испытывать дефицит серотонина — нейромедиатора, который отвечает за хорошее настроение. По словам Исаева, свет, воздействуя на кожу и активируя меланоциты, способствует выработке серотонина. Меланоциты, помимо своей основной функции по синтезу меланина, могут также участвовать в выработке серотонина и мелатонина. Поэтому недостаток солнечного света в холодное время года может вызывать упадок сил и осеннюю хандру.

Полезные привычки для поддержания настроения

Для поддержания хорошего настроения и энергии психиатр рекомендует следующие действия:

Проверить уровень витамина D в организме и при необходимости восполнить его дефицит.

Соблюдать режим дня, придерживаясь регулярного графика сна и бодрствования, чтобы стабилизировать циркадные ритмы.

Регулярно заниматься физическими упражнениями, которые способствуют выработке эндорфинов и улучшают самочувствие.

Общаться с близкими людьми, чтобы поддерживать позитивное эмоциональное состояние.

Полезные продукты для улучшения настроения

Для поддержания высокого уровня энергии и хорошего настроения можно включить в рацион следующие продукты:

Лосось и морепродукты: они богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют выработке серотонина и поддерживают здоровье мозга.

Брокколи и цветная капуста: эти овощи содержат антиоксиданты и витамины, укрепляющие иммунитет.

Фасоль и грецкие орехи: источники растительного белка и полезных жиров, которые поддерживают уровень энергии.

Яйца и молочные продукты: они содержат аминокислоту триптофан, которая помогает организму синтезировать серотонин.

Уточнения

Цирка́дные ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

