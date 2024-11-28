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Какие проблемы со здоровьем могут быть вызваны свёклой

Свёкла: кому её не стоит есть по медицинским показаниям
1:25
Здоровье

Терапевт Ирина Баранова рассказала, в каких случаях стоит ограничить или исключить свёклу из рациона. Несмотря на множество полезных свойств, свёкла может быть противопоказана для некоторых людей.

Свёкла: кому её не стоит есть по медицинским показаниям
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Мочекаменная болезнь и подагра

Свёкла содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Людям, склонным к мочекаменной болезни или страдающим подагрой, рекомендуется избегать её употребления, чтобы не усугубить состояние.

Проблемы с артериальным давлением

Свёкла богата нитратами, которые способствуют расширению сосудов и могут понижать артериальное давление. Гипотоникам (людям с низким давлением) следует быть осторожными, чтобы избежать ещё большего снижения давления, что может вызвать слабость и головокружение.

Сахарный диабет

Хотя свёкла содержит сахара, её гликемический индекс достаточно низкий, что делает её подходящей для диабетиков в умеренных количествах. Однако важно следить за количеством употребляемой свёклы, чтобы избежать скачков уровня глюкозы в крови.

Проблемы с ЖКТ

У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта свёкла может вызывать метеоризм и диарею из-за высокого содержания клетчатки. Поэтому при проблемах с ЖКТ следует ограничить её потребление.

Уточнения

Са́харная свёклатехническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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