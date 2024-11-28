Какие проблемы со здоровьем могут быть вызваны свёклой

Свёкла: кому её не стоит есть по медицинским показаниям

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Ирина Баранова рассказала, в каких случаях стоит ограничить или исключить свёклу из рациона. Несмотря на множество полезных свойств, свёкла может быть противопоказана для некоторых людей.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Мочекаменная болезнь и подагра

Свёкла содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Людям, склонным к мочекаменной болезни или страдающим подагрой, рекомендуется избегать её употребления, чтобы не усугубить состояние.

Проблемы с артериальным давлением

Свёкла богата нитратами, которые способствуют расширению сосудов и могут понижать артериальное давление. Гипотоникам (людям с низким давлением) следует быть осторожными, чтобы избежать ещё большего снижения давления, что может вызвать слабость и головокружение.

Сахарный диабет

Хотя свёкла содержит сахара, её гликемический индекс достаточно низкий, что делает её подходящей для диабетиков в умеренных количествах. Однако важно следить за количеством употребляемой свёклы, чтобы избежать скачков уровня глюкозы в крови.

Проблемы с ЖКТ

У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта свёкла может вызывать метеоризм и диарею из-за высокого содержания клетчатки. Поэтому при проблемах с ЖКТ следует ограничить её потребление.

Уточнения

Са́харная свёкла — техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

