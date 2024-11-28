Как питание Древней Руси влияет на современную диету

Чем питались на Руси: традиционные продукты древнерусского рациона

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многочисленные исследования показывают, что питание населения Древней Руси было разнообразным, и включало овощи, крупы, мясо, рыбу, а также ягоды и орехи. Диетолог П. Журавлева рассказала, что в древнерусском рационе особое место занимали продукты, которые обеспечивали устойчивую энергию и способствовали нормальной работе организма.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Зерно

Основными источниками энергии были каши из гречки, пшена и ячменя. Эти крупы содержат сложные углеводы и клетчатку, что способствовало продолжительному ощущению сытости и нормальной работе пищеварительной системы. Также на Руси ели ржаной хлеб из муки грубого помола, богатый клетчаткой, что помогало поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Ферментация и традиционные блюда

Жители Древней Руси уже тогда использовали методы ферментации, чтобы сохранять продукты на длительное время. Квашеная капуста остаётся одним из самых полезных блюд и сегодня, благодаря высокому содержанию витаминов и пробиотиков.

Чего не было в древнерусском рационе?

По словам эксперта, в рационе того времени не было таких продуктов, как томаты, картофель, кукуруза, какао и кофе. Эти культуры были завезены в Европу только после открытия Америки в конце XV века.

Уточнения

Зерно́ - плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.



