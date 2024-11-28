Как сушилки для рук могут разносить бактерии

Бумажные полотенца против сушилок: что выбрать для безопасности

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мытьё рук — важная процедура для удаления микробов и предотвращения распространения инфекций. Однако, как показывают исследования, использование сушилок для рук может свести на нет все усилия по гигиене.

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Как работают сушилки и в чём проблема?

Сушилки для рук выдувают воздух (фильтрованный или нет) с высокой скоростью, что может привести к разнесению микробов с поверхности рук и окружающих предметов на расстояние до 1,5 метра. Особенно опасны устройства с мощным воздушным потоком. Исследования показали, что на поверхности сушилок могут обнаруживаться такие опасные бактерии, как кишечная палочка, стафилококк, энтерококк и другие, которые могут вызывать серьёзные заболевания, включая сепсис, пневмонию и пищевые отравления.

Почему бумажные полотенца безопаснее?

Многие врачи рекомендуют использовать бумажные полотенца, поскольку они не распространяют бактерии в воздухе и более гигиеничны. Исследования показали, что на правильно обслуживаемых дозаторах бумажных полотенец гораздо меньше патогенов, чем на сушилках.

Почему важно тщательно сушить руки?

Оставлять руки влажными не следует, так как это способствует быстрому размножению микробов. После мытья рук лучше всего использовать бумажные полотенца для эффективного высушивания и минимизации риска распространения микробов.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение заболеваний, укрепление здоровья и продление жизни.

