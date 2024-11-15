Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профилактика тромбоза: как защитить себя с помощью простых привычек
Volkswagen возбудила 81 дисциплинарное дело против своих сотрудников
Отпугиватели собак: ваш надежный защитник в любой ситуации
Почему сгущенку нельзя хранить в жестяной банке: рекомендации для хозяек
"Зенит" раскрыл стартовый состав на матч с "Фенербахче"
Идеи для стильного интерьера без ремонта и хлопот
Актёр Кирилл Кузнецов заявил, что российскому кино не хватает светлых историй
Идеальный секрет домашней пиццы: тесто, которое покорит ваше сердце
Уайт: хочу, чтобы Чимаев выступил в США

Какие продукты провоцируют варикоз?

0:48
Здоровье

Хирург-флеболог Армен Авакян назвал несколько групп продуктов, которые могут провоцировать варикоз.

Какие продукты провоцируют варикоз?
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

"Варикозное расширение вен — широко распространенное заболевание. Оно может возникнуть в любом возрасте, и его появление зачастую связано с неправильным образом жизни и несбалансированным питанием", — цитирует врача "СЭ".

По его словам, чистый сахар, сладкие булочки, мед, изюм, печенье, арахисовое и шоколадное масло, сиропы, варенья и подобные продукты увеличивают выработку инсулина. Это плохо отражается на обмене веществ. В конечном итоге это может стать фактором риска для развития варикоза. Врач рекомендует заменить эти сладкие продукты фруктами.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен, для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Обсудить
Сейчас читают
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Последние материалы
Китайцы раскрыли, как побороть старение
В Херсонской области создадут новые туристические зоны до 2026 года
Состояние "водителя-зомби": что оно значит и как его предотвратить?
Как сохранить здоровье кишечника: простые правила для защиты от колита и воспалений
Стали известны лучшие российские работодатели
Англичанка влюбилась в заключенного намного младше себя и дождалась его
Укрытие как залог здоровья деревьев: стоит ли беспокоиться?
Удивительные способности собачьего носа: тепло, которое они чувствуют
Какие продукты провоцируют варикоз?
На бирже произошел сегодня форменный крах... - писала газета Русское Слово 16 ноября 1905 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.