Какие продукты провоцируют варикоз?

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург-флеболог Армен Авакян назвал несколько групп продуктов, которые могут провоцировать варикоз.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, CC BY 2.0

"Варикозное расширение вен — широко распространенное заболевание. Оно может возникнуть в любом возрасте, и его появление зачастую связано с неправильным образом жизни и несбалансированным питанием", — цитирует врача "СЭ".

По его словам, чистый сахар, сладкие булочки, мед, изюм, печенье, арахисовое и шоколадное масло, сиропы, варенья и подобные продукты увеличивают выработку инсулина. Это плохо отражается на обмене веществ. В конечном итоге это может стать фактором риска для развития варикоза. Врач рекомендует заменить эти сладкие продукты фруктами.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен, для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.

