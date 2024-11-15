Какие продукты провоцируют варикоз?

Хирург-флеболог Армен Авакян назвал несколько групп продуктов, которые могут провоцировать варикоз.
"Варикозное расширение вен — широко распространенное заболевание. Оно может возникнуть в любом возрасте, и его появление зачастую связано с неправильным образом жизни и несбалансированным питанием", — цитирует врача "СЭ".
По его словам, чистый сахар, сладкие булочки, мед, изюм, печенье, арахисовое и шоколадное масло, сиропы, варенья и подобные продукты увеличивают выработку инсулина. Это плохо отражается на обмене веществ. В конечном итоге это может стать фактором риска для развития варикоза. Врач рекомендует заменить эти сладкие продукты фруктами.
Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен, для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.