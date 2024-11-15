5 способов вернуть душевное равновесие

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тревожность и эмоциональная опустошённость стали постоянными спутниками современного человека.

Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, CC0

Психиатр-нарколог городской поликлиники №8 города Тюмени Станислав Бахматов рассказал, как можно сохранить душевное спокойствие.

"Психологи знают много различных ментальных практик, позволяющих снять стресс. Им можно обучиться и использовать, когда необходимо. Но, если привести себя в порядок необходимо прямо здесь и сейчас, проще всего переключить внимание с источника стресса и "заземлиться". Почувствовать себя и свое тело в данный конкретный момент. Для этого подходят простые физические действия”, — заявил эксперт в интервью tmn.aif.ru.

Первый способ: принять контрастный душ или ванну с добавлением пены или масел.

Второй способ: сделать несколько физических упражнений или потанцевать. Здесь главное, сосредоточиться на ощущениях тела.

Третий способ: выпить горячего чаю и съесть что-нибудь вкусненькое.

Четвёртый способ: с головой погрузиться в любимое дело.

Пятый способ: пообщаться с родными и друзьями.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

