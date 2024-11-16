Выяснилось, что чаще всего едят россияне и как именно они это делают

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В исследовании DDX Fitness и компании "Мираторг" приняли участие 1000 человек. Они рассказали, как часто едят и что предпочитают.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных (43%) питаются три раза в день. 16% респондентов едят четыре-пять раз в день, 9% — два раза, 7% — без ограничений. Ещё 2% участников исследования едят один раз в день, а 2% — более пяти раз.

Овощи и фрукты составляют основу рациона 20% респондентов. 34% предпочитают птицу и мясо, 14% — молочные продукты, 13% — крупы и бобовые. 8% опрошенных любят сладкое, а 5% — рыбу и фастфуд. Фастфуд несколько раз в месяц едят 26% респондентов, два-три раза в неделю — 18%, раз в неделю — 19%. Изредка фастфуд употребляют 7% участников исследования, а для 4% он является основным продуктом питания.

61% опрошенных считают своё питание здоровым и сбалансированным, но хотели бы его улучшить. 39% не стремятся к улучшению рациона.

43% респондентов не следят за соотношением КБЖУ (количеством белков, жиров и углеводов). 22% делают это нерегулярно, а 22% примерно знают, как это делать, сообщает Газета.Ru.

71% участников исследования не соблюдают ограничений в питании. 16% следуют диете по состоянию здоровья или рекомендации врача. 12% относят себя к определённому типу питания.

26% респондентов хотели бы изменить соотношение продуктов в рационе в зависимости от целей — похудения или набора мышечной массы. 21% хотели бы увеличить количество овощей и фруктов. 20% хотели бы следить за КБЖУ. 13% хотят уменьшить количество фастфуда. 13% хотели бы добавить в рацион БАДы. 7% удовлетворены своим питанием.

29% респондентов самостоятельно назначают себе БАДы. 28% обращаются к врачу. 43% не употребляют добавки.

91% опрошенных никогда не обращались к специалистам по питанию. 8% делают это периодически. 1% респондентов обращаются к специалистам регулярно.

52% участников исследования регулярно занимаются фитнесом. 31% делают это периодически. 16% не посещают фитнес-клуб.

46% респондентов считают, что их питание зависит от тренировок. 56% уверены, что это не так.

Большинство участников опроса (67%) — семейные люди. 56% респондентов готовят завтраки, обеды и ужины. 2% заказывают доставку. Остальные признались, что всё зависит от обстоятельств.

Среди любимых блюд с мясом особой любовью пользуются стейк, котлеты, фаршированные перцы, мясо по-французски, тушёная картошка с мясом, плов, жареная курица, шашлык, пельмени, холодец, хинкали.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

