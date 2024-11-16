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Диетолог рассказала, как правильно готовить курицу, чтобы не опасаться антибиотиков

1:22
Здоровье

Один из ключевых элементов здорового питания — это животный белок, который содержится в курином мясе. Однако часто можно слышать о том, что современных кур выращивают с использованием гормонов и антибиотиков. Возникает вопрос: безопасно ли употреблять мясо, содержащее такие вещества?

Диетолог рассказала, как правильно готовить курицу, чтобы не опасаться антибиотиков
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Врач-гастроэнтеролог первой категории и диетолог Нурия Дианова утверждает, что не стоит бояться включать курицу в свой рацион, особенно если она приготовлена должным образом. По её словам, при термической обработке антибиотики разрушаются.

Дианова рекомендует использовать паровую обработку куриного мяса, так как она позволяет сохранить витамины. Также можно отварить курицу, но первичный бульон следует слить, чтобы избежать попадания в организм экстрактивных компонентов и полуразрушенных антибиотиков. Вместо этого рекомендуется готовить супы на вторичном или даже третичном бульоне, сообщает Радио 1.

Куриные желудочки и сердечки также являются хорошим источником белка, но их следует долго тушить или томить перед употреблением, добавила диетолог.

"Их нужно долго тушить, томить. В них нет вредных компонентов, просто эти органы мышечные жестковатые", — пояснила Дианова.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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