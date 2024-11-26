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Полезные игры для поддержания когнитивных функций

Как сохранить молодость мозга: играйте в тетрис и другие головоломки
1:12
Здоровье

Эндокринолог З. Павлова поделилась полезными рекомендациями по поддержанию когнитивного здоровья в любом возрасте. По словам врача, различные игры-головоломки, такие как маджонг и пасьянс, могут значительно стимулировать мозговую активность. Люди, которые регулярно играют в такие игры, сохраняют хорошую скорость реакции, внимательность и координацию. Особенно полезно заниматься такими играми людям старше 60 лет, и врач рекомендует играть хотя бы трижды в неделю для поддержания когнитивных функций.

Как сохранить молодость мозга: играйте в тетрис и другие головоломки
Фото: wikipediа by Sammlung der Medien und Wissenschaft, CC BY 4.0

Игры помогают не только тренировать мозг, но и поддерживать социальную активность, что важно для профилактики деменции. Маджонг, в частности, является особенно эффективным в этом плане, так как обычно играется в компании, что способствует общению и укреплению социальных связей. Однако, как подчеркнула Павлова, полезны и другие интеллектуальные занятия, такие как шахматы, судоку, тетрис и разгадывание кроссвордов. Эти активности не только улучшают память, но и замедляют возрастное снижение когнитивных функций.

Уточнения

Те́трис - компьютерная игра, изобретённая и разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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