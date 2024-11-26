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Роль медленного пережевывания пищи в пищеварении

Чем полезны медленные ужины и беседы за столом
1:24
Здоровье

Строгое следование старой пословице "Когда я ем, я глух и нем" может не быть самым полезным для здоровья, считает эндокринолог М. Калошина. На самом деле, спокойная и неторопливая атмосфера за столом, а также умеренные беседы могут способствовать улучшению пищеварения.

Чем полезны медленные ужины и беседы за столом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, приём пищи должен быть размеренным, а пищу нужно тщательно пережёвывать, чтобы облегчить процесс усвоения в желудке. Пищеварение начинается уже во рту, где слюна содержит ферменты, расщепляющие углеводы. Чем дольше человек пережёвывает пищу, тем меньше нагрузка ложится на желудок.

Медленная трапеза в спокойной обстановке с приятными беседами помогает не только лучше переваривать пищу, но и предотвращает переедание. При слишком быстром поедании мозг не успевает распознать чувство насыщения, что может привести к избыточному потреблению пищи. В то время как медленный приём пищи позволяет насытиться меньшим количеством.

Даже высококалорийные блюда могут быть менее вредными для фигуры, если их есть в умеренных количествах и в расслабленной атмосфере, тщательно пережёвывая каждый кусочек. Доктор Калошина рекомендует превращать приём пищи в настоящий ритуал наслаждения, что положительно скажется на общем состоянии здоровья.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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