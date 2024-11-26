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Влияние омега-3 и омега-6 на риск 19 видов рака

Омега-3 и омега-6: жирные кислоты, которые могут спасти от рака
1:47
Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале International Journal of Cancer, показало, что высокие уровни омега-3 и омега-6 жирных кислот в плазме крови могут быть связаны с понижением риска развития некоторых видов рака. Данное исследование основывается на данных почти 260 тысяч участников из британского биобанка.

Омега-3 и омега-6: жирные кислоты, которые могут спасти от рака
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

Исследователи изучали связь между уровнями омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот и риском развития 19 видов рака, включая опухоли головы и шеи, пищевода, желудка, кишечника и лёгких. Средний возраст участников составил 56,4 года, а подавляющее большинство из них (почти 91%) были представителями белой расы. В ходе 13 лет наблюдений рак был диагностирован у около 30 тысяч участников.

Результаты исследования показали, что высокие уровни омега-3 жирных кислот в плазме были связаны с уменьшением риска 5 из 19 изученных видов рака, включая рак кишечника, желудка и лёгких. В свою очередь, повышенные уровни омега-6 снижали риск 14 видов рака, таких как рак мозга, мочевого пузыря и злокачественная меланома. Однако исследование также указало на возможную связь между более высоким уровнем омега-3 и незначительно повышенным риском развития рака простаты.

По словам авторов работы, исследование закладывает основу для дальнейшего изучения роли полиненасыщенных жирных кислот в развитии различных видов рака и может сыграть важную роль в разработке новых профилактических стратегий.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Басанов Руслан
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований
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