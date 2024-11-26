Микроорганизмы и загрязнения в снегу: риски для здоровья

Снег и здоровье: как загрязнения могут попасть в организм

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя снег может выглядеть чистым и свежим, биолог Роман Опарин предупреждает, что его употребление в пищу крайне не рекомендуется. Снег, несмотря на его внешний вид, может быть источником опасных загрязнителей, которые представляют угрозу для здоровья.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Во время выпадения снег улавливает множество загрязняющих частиц из воздуха, включая выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и другие вредные вещества. Также снег легко поддается воздействию окружающей среды: ветер может переносить пыль, химикаты и другие загрязняющие вещества, особенно в районах, где активно используются противогололедные реагенты.

Снег может вызвать различные проблемы с желудочно-кишечным трактом и привести к аллергическим реакциям. Особую опасность представляют сосульки, так как они могут содержать частицы пыли, ржавчину и химикаты, накопленные на крышах зданий и других поверхностях.

Кроме того, снег может быть заражён микроорганизмами. Хотя низкая температура замедляет их размножение, некоторые бактерии и вирусы могут выживать в таких экстремальных условиях. Попав в организм, эти микроорганизмы могут вызвать инфекции и заболевания.

Уточнения

Сосу́лька - ледяной сталактит, который образуется у краёв нависающих предметов, на скальных выступах, береговых обрывах, проводах, ветвях деревьев и т. д.

