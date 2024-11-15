Учёные выявили привычку, которая способна продлить жизнь на 11 лет

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, опубликованному в журнале British Journal of Sports Medicine, ежедневные прогулки способны существенно улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Учёные установили, что повышение уровня физической активности до показателей самых подвижных людей может добавить к жизни до 11 лет.

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Результаты исследования показали, что если люди старше 40 лет будут двигаться так же активно, как наиболее подвижные 25% населения, их жизнь может увеличиться на пять лет. Однако максимальный эффект наблюдается у тех, кто изначально ведёт малоподвижный образ жизни: в этом случае продолжительность жизни может увеличиться почти на 11 лет.

Анализ данных показал, что ежедневные прогулки длительностью около 160 минут (примерно 2,5 часа) со скоростью 4,8 километра в час способны повысить среднюю продолжительность жизни на пять лет. Особое значение это имеет для людей с сидячим образом жизни: каждый дополнительный час движения может продлить их жизнь примерно на шесть часов.

Уточнения

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

