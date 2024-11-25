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Как избежать ошибок при закупке продуктов для новогоднего стола

Что можно купить для новогоднего стола прямо сейчас
1:12
Здоровье

Готовясь к новогоднему застолью, можно заранее закупить некоторые продукты, которые хорошо хранятся и не теряют своих качеств. Диетолог Ирина Писарева поделилась советами по выбору ингредиентов, которые можно купить заранее для новогоднего стола.

Фрукты и овощи лучше покупать ближе к праздникам, так как они быстро портятся. Однако есть и исключения: корнеплоды, такие как морковь, картофель и лук, могут долго храниться в прохладных местах и не утратят своей свежести.

Что касается консервированных продуктов, диетолог предостерегает от их чрезмерного употребления. Консервы могут содержать большое количество соли и консервантов, поэтому предпочтение стоит отдать свежим или замороженным ингредиентам. Например, для салатов зеленый горошек лучше купить в замороженном виде, так как он сохраняет больше витаминов и полезных свойств.

Мясо также можно купить заранее, если сразу отправить его в глубокую заморозку. При размораживании мясо следует оставлять в холодильнике, чтобы сохранить его текстуру и избежать размножения бактерий.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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