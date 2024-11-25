Как правильно есть холодец, чтобы не навредить здоровью

Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодец — это вкусное и сытное блюдо, которое в умеренных количествах может приносить пользу организму, утверждает диетолог Мария Мухина. Он содержит множество полезных компонентов, но, как и любой продукт, требует разумного подхода к потреблению.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Основой холодца является мясной бульон, богатый коллагеном, который поддерживает здоровье кожи, волос, ногтей и суставов. Также холодец содержит хондроитин и глюкозамин — вещества, которые могут снизить проявления остеоартрита и поддерживать здоровье хрящей. Белок, присутствующий в холодце, способствует восстановлению тканей и поддерживает мышечную массу.

Дополнительные ингредиенты, такие как лук, чеснок, зелень и перец, обогащают блюдо витаминами и антиоксидантами, что помогает укрепить иммунную систему. Желатин, который содержится в холодце, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогая контролировать аппетит и обеспечивая длительное чувство сытости.

Диетолог рекомендует готовить холодец из индейки или курицы, так как эти виды мяса менее жирные и более полезные. Оптимальная порция холодца — не более 150 г за раз. Включать это блюдо в рацион можно 1–2 раза в неделю, однако людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина следует употреблять его с осторожностью.

Уточнения

Холоде́ц - сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

