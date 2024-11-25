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Проблемы с пищеварением из-за манной каши

Как манная каша может стать причиной лишнего веса и диабета
1:24
Здоровье

Манная каша — это популярное блюдо, которое часто присутствует в рационе, но при его чрезмерном потреблении могут возникнуть проблемы со здоровьем. Терапевт Ирина Баранова предупреждает, что регулярное употребление манной каши может привести к нежелательным последствиям, таким как набор лишнего веса и другие нарушения в организме.

Как манная каша может стать причиной лишнего веса и диабета
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, CC BY-SA 4.0

Манная каша обладает высоким гликемическим индексом, что вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови. Постоянное потребление продуктов с таким индексом может увеличить риск развития инсулинорезистентности и ожирения, особенно у детей. Также, как отметила врач, манная каша содержит фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению важных минералов, таких как железо, кальций и магний.

Кроме того, манная каша богата углеводами, но содержит мало белков и клетчатки, что необходимо для нормального функционирования пищеварительной системы. Недостаток клетчатки может нарушить метаболизм и стать причиной других заболеваний.

Каша даёт лишь кратковременный прилив энергии, но этот эффект быстро сменяется чувством голода из-за недостаточной питательной ценности блюда. Особенно манная каша не рекомендуется людям с диабетом, тем, кто страдает от непереносимости глютена или имеет лишний вес.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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