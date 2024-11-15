NatCom: форма сердца оказывает влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что форма сердца, обусловленная генетически, может оказывать влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, CC BY-SA 3.0

В данном исследовании учёные впервые проанализировали генетическую основу формы правого и левого желудочков сердца, применяя современные технологии 3D-визуализации и машинного обучения. Ранее научные исследования в основном сосредоточивались на размере и объёме отдельных камер сердца, что ограничивало понимание влияния структурных изменений на риск развития заболеваний.

Для анализа использовались МРТ-изображения сердец более 40 тысяч человек. Эти данные были предоставлены Британским биобанком, который представляет собой крупное хранилище генетической и медицинской информации о полумиллионе добровольцев. На основании этих данных были созданы 3D-модели желудочков сердца, и с помощью статистического анализа определены 11 параметров формы, отражающих ключевые различия в структуре органа.

Дополнительный генетический анализ выявил 45 участков генома, ассоциированных с изменениями в структуре сердца. Учёные утверждают, что полученные данные могут значительно изменить подход к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин летальных исходов во всём мире.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ — общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

