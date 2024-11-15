Учёные раскрыли, как выявить воспаление в организме

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда воспаление может сохраняться в организме на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Хроническое воспаление является индикатором множества заболеваний, таких как ревматоидный артрит и язвенный колит. Недавние исследования показали, что оно также связано с нарушениями в работе мозга.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology в июле, высокий уровень воспаления в возрасте 20−30 лет может быть связан с ухудшением памяти и мышления в более зрелом возрасте. Участники с повышенным уровнем маркера воспаления (С-реактивного белка) испытывали больше когнитивных проблем в среднем возрасте.

Кроме того, результаты исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, выявили, что дети с хроническим воспалением имеют более высокий риск развития депрессии и психоза к раннему взрослому возрасту.

Наиболее простой способ определить наличие длительного воспаления — сдать анализ крови. Обычно для этого исследуют скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (СРБ), ферритина и фибриногена. Также для диагностики воспаления могут использоваться УЗИ и другие методы визуализации.

Уточнения

Ревмато́идный артри́т (лат. arthritis rheumatoidea) — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.

