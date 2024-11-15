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Врач рекомендовала внимательнее выбирать готовую еду в магазине

1:20
Здоровье

При приобретении готовых блюд важно тщательно проверять срок их хранения и уделять внимание внешнему виду продукта, отметила терапевт Надежда Чернышова, сообщает Life. ru.

Врач рекомендовала внимательнее выбирать готовую еду в магазине
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Специалист отметила, что внешний вид, запах и консистенция готовой пищи, известные в медицине как "органолептические свойства", могут многое рассказать о её качестве. Она добавила, что если какой-либо аспект вызывает сомнения, лучше не рисковать и не употреблять данное блюдо, особенно если оно выглядит заветренным, подсохшим или, наоборот, размягшим.

Врач также подчеркнула, что наиболее безопасными считаются те блюда, которые прошли термическую обработку и были сразу же выставлены на продажу. Даже в приличных торговых заведениях могут продать некачественную еду. Но уж точно, сказала Чернышова, не стоит покупать еду в уличных палатках, где непонятно, кто и как готовит.

Самой безопасной едой, почеркнула она, считаются те блюда, которые подверглись термической обработке и сразу попали в продажу.

"Безопасно употреблять только те салаты, шаурму и прочие продукты, которые сначала были приготовлены, а потом еще раз обработаны", — заключила врач.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма— ближневосточное блюдо из мяса, обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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