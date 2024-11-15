Минздрав РФ не ожидает роста цен на жизненно важные лекарства

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения России не прогнозирует значительного роста или необходимости пересмотра цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в ближайшем будущем. Об этом заявил ТАСС заместитель главы ведомства Сергей Глаголев.

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"У нас существуют механизмы регулирования цен: как плановые регистрации, так и регистрации в связи с дефектурными рисками (дефицитом необходимого препарата — прим. ТАСС). И, соответственно, мы не ожидаем глобального роста или глобального пересмотра цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты", — сообщил он, отвечая на вопрос о росте цен на ЖНВЛП в ближайшее время.

В сентябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что за первые восемь месяцев 2024 года цены на ЖНВЛП выросли не более чем на 4,6%. Глаголев также уточнил, что с марта вступят в силу изменения в процедуре регистрации и перерегистрации цен на все препараты ЖНВЛП, что сделает услугу полностью цифровой. По его словам, на основе данных маркировки, по большинству ЖНВЛП обеспеченность населения составляет около восьми месяцев.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

