В мире резко возросло число заболевших корью

В 2023 году наблюдался значительный рост заболеваемости корью в глобальном масштабе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 10,3 миллионах зарегистрированных случаев заражения.
Это превышает показатели 2022 года на 20%. Основной причиной такого всплеска заболеваемости эксперты называют низкий уровень вакцинации населения.
Кроме того, отмечается, что в период пандемии COVID-19 многие дети пропустили плановую прививку от кори. На долю таких детей пришлось 96% от общего числа заболевших.
Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.
Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
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