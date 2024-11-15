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Эндокринолог объяснила, как можно понять, что развивается сахарный диабет

1:15
Здоровье

Чрезмерная жажда и частое мочеиспускание в ночное время могут указывать на развитие сахарного диабета. Об этом рассказала профессор кафедры эндокринологии Екатерина Шестакова. Она отметила, что наиболее распространённой формой заболевания является диабет второго типа.

Эндокринолог объяснила, как можно понять, что развивается сахарный диабет
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, CC BY 2.0

Шестакова подчеркнула, что в России около пяти миллионов человек страдают от диабета второго типа, и ежегодно количество заболевших увеличивается на 190-200 человек на каждые 100 тысяч населения.

Как пишет Газета.Ru, этот тип диабета чаще всего встречается среди пожилых людей и может быть связан с наследственной предрасположенностью, а также с низкой физической активностью и употреблением продуктов с высоким содержанием простых углеводов и жиров.

Эндокринолог добавила, что о развитии диабета могут свидетельствовать такие симптомы, как слабость, сильная жажда и частое мочеиспускание. Симптомы диабета второго типа проявляются постепенно, и человек может долгое время не знать о своём заболевании, если не проходит регулярные медицинские осмотры и не сдаёт анализы на уровень сахара в крови.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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