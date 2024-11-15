Эндокринолог объяснила, как можно понять, что развивается сахарный диабет

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерная жажда и частое мочеиспускание в ночное время могут указывать на развитие сахарного диабета. Об этом рассказала профессор кафедры эндокринологии Екатерина Шестакова. Она отметила, что наиболее распространённой формой заболевания является диабет второго типа.

Фото: flickr.com by Фотография розового шербета, CC BY 2.0

Шестакова подчеркнула, что в России около пяти миллионов человек страдают от диабета второго типа, и ежегодно количество заболевших увеличивается на 190-200 человек на каждые 100 тысяч населения.

Как пишет Газета.Ru, этот тип диабета чаще всего встречается среди пожилых людей и может быть связан с наследственной предрасположенностью, а также с низкой физической активностью и употреблением продуктов с высоким содержанием простых углеводов и жиров.

Эндокринолог добавила, что о развитии диабета могут свидетельствовать такие симптомы, как слабость, сильная жажда и частое мочеиспускание. Симптомы диабета второго типа проявляются постепенно, и человек может долгое время не знать о своём заболевании, если не проходит регулярные медицинские осмотры и не сдаёт анализы на уровень сахара в крови.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

