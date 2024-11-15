Брак — это не боксёрский поединок, где каждый пытается отстоять свои права, считает философ

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В 2024 году в России наблюдается резкий рост числа разводов. По статистике, в Год семьи распадается 8 из 10 браков, а на 360 тысяч свадеб приходится 318 разводов. В предыдущие годы этот показатель составлял 60-70%.

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Философ Анна Кирьянова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала эту статистику, объяснив, почему в России сегодня так много браков распадается.

На взгляд эксперта, во многом это связано с юридическими и финансовыми аспектами.

"Я скажу откровенно: во многом это связано, на мой взгляд, с юридическими какими-то делами и финансовыми. Дело в том, что сейчас в некоторых случаях расторгнуть брак, грубо говоря, дешевле и выгоднее, чем в нем находиться. Это ужасно, но это правда", — сказала Кирьянова.

Если говорить о пособиях и льготах, то даже для продажи квартиры требуется разрешение супруга, а его получение может обойтись в круглую сумму. Кроме того, есть и другие финансовые трудности, с которыми сталкиваются семьи.

Эксперт отметила, что не только психологические причины могут способствовать распаду браков. В последнее время в нашей стране появилось множество пособий для одиноких матерей, в то время как женщинам, находящимся в браке, дают гораздо меньше. По мнению специалиста, это похоже на ситуацию с опекой над детьми: если вы взяли ребёнка под опеку, вам платят деньги, но если у вас есть свои дети, то вам ничего не платят. Это не совсем справедливо, считает она.

"Этот вопрос лежит в юридической плоскости. В самих этих законах, в первую очередь. И если действительно нужно укреплять институт брака, то надо решать эти вопросы. Чтобы женщина в браке, у которой несколько детей — чтобы она жила хорошо, по справедливости получала", — сказала Кирьянова.

Как учил Маркс, в основе всего лежит экономическая причина, а уже потом психологическая. Если обратиться к психологии, то долгие годы людей учили отстаивать свои границы. Им рассказывали о абьюзерах и о том, каким должен быть другой человек. Это внушение привело к тому, что люди вступают в брак, ожидая, что партнёр будет соответствовать их ожиданиям и брать на себя ответственность. Однако многие не хотят на себя её брать, считает психолог.

Инфантилизация происходит в обществе, добавила философ. Мужчинам всегда внушали, что они обязаны быть сильными, не должны плакать, и также мужчинам внушали, что жена много чего должна и обязана.

"Все время эти какие-то "мои границы" и прочее. Тут с ума сойдешь. Будешь жить, как в условиях партизанской войны. Человек женится же не для этого, и замуж выходит. Мне кажется, что просто надо людей учить любить. Люди разучились любить. Их научили делить все, защищать границы, манипуляции распознавать, кричать "стоп, абьюз", когда просто там что-то происходит обычное, бытовое. Людей этому научили. А любить — когда ты любишь, ты отдаешь. Если ты готов всё отдать, то ты ненормальный и созависимый. Если ты не отстаиваешь свои права, то ты больной человек. Брак нельзя воспринимать как боксёрский поединок, где каждый пытается отстоять свои права. Это ненормально", — заметила Кирьянова.

Обычные здравые мысли стали ненормальными, и наоборот. Поэтому психолог уверена, что мы пожинаем плоды долгих лет разрушения смысла самого брака.

Кроме того, этот вопрос необходимо решать экономически и юридически на уровне государственных органов, подчеркнула философ.

Уточнения

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.





Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.



