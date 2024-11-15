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Большое число разводов в России связано с большим количеством ранних браков

1:54
Здоровье

Психолог Ольга Шихова в беседе с Pravda.Ru поделилась своим мнением по поводу возросшего количества разводов в России.

Большое число разводов в России связано с большим количеством ранних браков
Фото: unsplash.com by Paul Garcia, CC0

Эксперт напомнила, многие люди вступают в брак в раннем возрасте. В России регистрируют даже относительно стабильные отношения, в то время как в Финляндии, например, могут не оформлять брак, и такие отношения не учитываются в статистике разводов.

"Большинство браков, которые распадаются, — это ранние браки, насколько я помню, без детей. Но с детьми всё-таки существенно реже", — отметила психолог.

Шихова напомнила, что в начале спецоперации на Украине был резкий рост количества браков, связанный с юридическими аспектами выплат и другими факторами. Она предположила, что сейчас эти поспешно заключённые браки также распадаются.

Психолог уверена, что если люди не будут сразу официально оформлять любые начавшиеся у них отношения, то и разводов, соответственно, будет меньше.

"Если люди будут вступать в брак в более осознанном возрасте и по осознанным мотивам, то количество разводов, безусловно, снизится. Однако если вступать в брак в 20 лет, руководствуясь лишь первой любовью, то нет. Такие браки часто распадаются через несколько лет, потому что люди не были готовы к тому, что это на всю жизнь", — посоветовала психолог.

Данные за год, который был объявлен Годом семьи, свидетельствуют о том, что восемь из десяти браков заканчиваются разводом. На каждые 360 свадеб приходится 318 разводов. В предыдущие годы распадалось примерно 60-70% браков. Эксперты полагают, что причина этого — в популяризации ранних браков и увеличении числа фиктивных свадеб.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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