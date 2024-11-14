Этот молочный продукт практически не содержит лактозы

Нутрициолог и диетолог Екатерина Григорович рассказала, какой молочный продукт можно есть людям с непереносимостью лактозы.
Это сливочное масло. В нем есть лишь следы лактозы. Умеренное употребление масла не вызовет негативных последствий, пишет "СЭ".
"Однако аллергикам лучше избегать масла в рационе", — рассказала Григорович.
По ее словам, в сливочном масле есть большое количество триптофана — аминокислоты, которая помогает вырабатывать серотонин. Немного этого продукта в рационе позволит уменьшить тягу к сладкому и предотвратить переедание.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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