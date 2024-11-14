Этот молочный продукт практически не содержит лактозы

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и диетолог Екатерина Григорович рассказала, какой молочный продукт можно есть людям с непереносимостью лактозы.

Фото: Adobe Stock by photocrew, PDM

Это сливочное масло. В нем есть лишь следы лактозы. Умеренное употребление масла не вызовет негативных последствий, пишет "СЭ".

"Однако аллергикам лучше избегать масла в рационе", — рассказала Григорович.

По ее словам, в сливочном масле есть большое количество триптофана — аминокислоты, которая помогает вырабатывать серотонин. Немного этого продукта в рационе позволит уменьшить тягу к сладкому и предотвратить переедание.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

