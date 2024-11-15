Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская заявила, что существует опасный симптом, который является признаком депрессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Как рассказала эксперт, депрессия — это реальное существующее заболевание, которое требует грамотного подхода к лечению.

Для диагностики депрессии выделяют 3 главных симптома. Первый — снижение двигательной активности. Второй — замедление мышления. И третий — снижение настроения или ангедония. Последний симптом является самым опасным, но на него чаще всего не обращают внимания.

"Ангедония — ключевой симптом, лежащий в основе суицидальности. Социальный компонент ангедонии — это снижение желания общаться с людьми. Физический компонент — отсутствие удовольствия от физических ощущений, таких как объятия, секс, обоняние, осязание, звук. Интеллектуально-эстетический компонент — утрата интереса к ранее любимым видам искусства и хобби, снижение способности воспринимать юмор и радоваться жизненным ситуациям", — сообщила врач.

По словам эксперта, если вы замечаете у близкого человека названные выше симптомы, то это является поводом для обращения к специалисту, например, психиатру, неврологу или терапевту.

К сожалению, не существует стопроцентного способа избежать депрессии. Но можно соблюдать режим работы и отдыха, правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом на регулярной основе, постараться отказаться от алкоголя, встречаться с друзьями и обязательно делать то, что доставляет удовольствие, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



Ангедони́я (греч. ἀν- отрицательная приставка + ἡδονή «наслаждение») — это широкий спектр нарушений гедонической функции, включая снижение мотивации или способности испытывать удовольствие.



Психиатри́я (от др.-греч. ψυχή — «дух», «душа», «характер»; + др.-греч. ἰατρεία «лечение», «исправление», «приведение в исходное состояние», далее от ἰατρός «врач») — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.

