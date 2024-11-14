Диетолог рассказала, как правильно выбрать протеиновые батончики

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Анастасия Тараско посоветовала худеющим обращать внимание на состав протеиновых батончиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, PDM

По словам эксперта, батончики отличаются калорийностью из-за ингредиентов в своём составе. Если вы не планируете похудеть, то можно выбирать любые протеиновые батончики, но при этом помнить, что они обогащены белком.

"Мало потреблять белок, нужно его хорошо усвоить, для этого необходимы витамины и калории. Растительный белок усваивается хуже, животный чуть лучше", — заявила специалист.

Диетолог напомнила, что батончики лишь позволяют сбалансировать рацион, но не должны заменять полноценное здоровое питание. Желательно не употреблять их больше одного в день.

Эксперт порекомендовала людям с заболеваниями почек и при индивидуальной чувствительности к компонентам в составе продукта, относиться к протеиновым батончикам крайне осторожно. Детей тоже лучше ограничить в употреблении батончиков, потому что для них это большая нагрузка, передаёт интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уточнения

Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).



Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира, а также микроорганизмов — в качестве основного вещества белковины, казеина, фибрина и мочевины; в виде искусственно созданного и/или произведённого выделением вещества из продуктов растениеводства и животноводства, используется в качестве дополнительной пищевой добавки к специализированному питанию спортсменов.



Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

