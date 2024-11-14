Врач раскрыла влияние безалкогольного пива на здоровье

Гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев сообщила, что безалкогольное пиво может быть источником полезных веществ, но излишнее его потребление способно негативно сказаться на здоровье.

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Она подчеркнула, что качественное и натуральное безалкогольное пиво, сделанное на основе ячменя, содержит такие важные минералы, как калий, магний и кремний. В этом напитке также присутствует небольшое количество витаминов группы В. Однако, по мнению специалиста, безалкогольное пиво не обладает способностью улучшать состояние кожи и волос или успокаивать нервную систему.

Кроме того, Ноев отметила, что даже при употреблении безалкогольного пива происходит увеличение выработки желудочного сока. Это может привести к возникновению эрозий и язв в желудке, а также способствовать развитию хронических заболеваний органов пищеварения, передает "Лента.ру".