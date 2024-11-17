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Учёные создали пластырь для лечения псориаза

1:30
Здоровье

Учёные из Копенгагенского университета разработали пластырь для более эффективного лечения псориаза и других воспалительных заболеваний кожи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Biomaterials Advances (BioMatAdv).

Учёные создали пластырь для лечения псориаза
Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Псориаз является одной из наиболее распространенных кожных болезней, характеризующейся красными пятнами и белыми чешуйками на коже.

Новый пластырь содержит два активных компонента, которые высвобождаются с различной скоростью. Салициловая кислота действует быстро, помогая устранить ороговевшие клетки кожи, в то время как гидрокортизон, обладающий противовоспалительным действием, обеспечивает длительное воздействие.

"Мы протестировали прототип на коже свиньи и клетках кожи человека и сравнили результаты с кремами и мазями, доступными в аптеках, и наши исследования показывают, что пластырь столь же эффективен, как и стандартные методы лечения", — уточнила ведущий автор исследования Анна-Лена Гюртлер.

Производство пластыря включало в себя использование метода электропрядения, который позволяет создать нановолокна из полимерного раствора при помощи высокого напряжения.

Специалисты отмечают, что этот пластырь может быть полезен не только для лечения псориаза, но и для заживления ран, а также для борьбы с другими воспалительными заболеваниями кожи, такими как атопический дерматит.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. 

Атопический дерматит (АтД, атопическая экзема, синдром атопической экземы/дерматита) — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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