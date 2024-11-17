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ИИ обучили прогнозировать побочные эффекты от иммунотерапии

1:36
Здоровье

Группа учёных из Университета Ниигаты провела новое исследование, в котором искусственный интеллект (ИИ) был использован для анализа изображений PET/CT с целью прогнозирования развития интерстициальной болезни лёгких — серьёзного побочного эффекта иммунотерапии при раке лёгких. Результаты исследования были опубликованы в журнале Academic Radiology.

ИИ обучили прогнозировать побочные эффекты от иммунотерапии
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Иммунотерапия значительно улучшила лечение рака лёгких, однако в некоторых случаях может вызывать интерстициальную болезнь лёгких, которая характеризуется рубцеванием тканей лёгких и может привести к дыхательной недостаточности, угрожающей жизни пациента. Прогнозирование этого осложнения остаётся сложной задачей для врачей.

Исследование охватило 165 пациентов с первичным раком лёгких, проходивших иммунотерапию в Медицинской и стоматологической больнице Университета Ниигаты. Учёные предположили, что у пациентов с повышенным воспалением в здоровых тканях лёгких до начала лечения существует более высокий риск развития интерстициальной болезни лёгких.

С помощью PET/CT-сканирования учёные оценили степень воспаления в здоровых участках лёгких и применили ИИ для анализа этих данных. Результаты показали, что риск развития этого побочного эффекта у пациентов с высоким уровнем воспаления в лёгких был в 6,5 раз выше по сравнению с теми, у кого воспаление было минимальным.

Уточнения

Иммунотерапия (лат. immunis — свободный, избавленный от чего-либо, греч., therapeia — лечение) — раздел практической иммунологии, задача которого — лечение иммунологическими препаратами, которые воздействуют прицельно на иммунную систему: препаратами антител или сывороток, моноклональными антителами, препаратами микробного происхождения, цитокиновая и антицитокиновая терапия, клеточная терапия. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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