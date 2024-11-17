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Учёные выяснили, что стресс на работе повышает риск болезней сердца

1:04
Здоровье

В научном журнале Journal of the American Heart Association были опубликованы результаты исследования, посвящённого взаимосвязи между стрессом на работе и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные выяснили, что стресс на работе повышает риск болезней сердца
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

Учёные проанализировали данные 3,5 тысяч мужчин и женщин из США, собранные в период с 2000 по 2002 годы. Участники исследования заполнили анкеты, в которых оценивали уровень стресса на работе. Здоровье их сердца оценивалось по таким показателям, как физическая активность, курение, наличие ожирения, пищевые привычки, артериальное давление, а также уровень сахара и холестерина в крови.

Исследователи установили, что хронический рабочий стресс снижал удовлетворительное здоровье сердца на 25%, а оптимальное сердечно-сосудистое здоровье — на 27%. Эти выводы коррелировали с результатами электрокардиограммы (ЭКГ), проведёнными в разное время.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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