Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как справиться с вздутием живота: бананы, вода и полезные привычки
Как предотвратить стрелкование лука и вырастить крупные репки
Отказ от вредных привычек: шаг к долголетию и счастью
В Сербии планируют повысить уровень торговли с Россией до рекордного
Как выбрать пуховик, который будет не только теплым, но и стильным
Разоблачение мифов: как правильно заправлять автомобиль
Впервые найдены доказательства семейного бальзамирования во Франции
Что сажать рядом с картошкой, чтобы избежать болезней и вредителей
Почему поводок лучше рулетки: главные риски, о которых вы должны знать

Создатель российской вакцины от рака рассказал, какие виды заболевания она лечит

1:12
Здоровье

Член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, один из создателей российской вакцины от рака, в интервью для NEWS. ru пояснил, что вакцина предназначена для борьбы со всеми видами онкологических заболеваний.

Создатель российской вакцины от рака рассказал, какие виды заболевания она лечит
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что независимо от того, какой орган поражён раком, вакцина действует через стимуляцию иммунной системы пациента, помогая организму самостоятельно уничтожать раковые клетки.

"Вакцины должны работать против любых разновидностей онкологии. Важно, что любые измененные клетки — это паразит в организме человека. Поэтому самое главное сделать так, чтобы он был видимым для иммунитета", — отметил специалист.

Пётр Чумаков подчеркнул, что данная вакцина направлена на полное выздоровление, поскольку она активирует природные механизмы организма для устранения раковых клеток, что позволяет телу практически самостоятельно излечиваться.

"Но вакцину нужно будет совмещать с другими методами борьбы с онкологией", — подытожил член-корреспондент РАН.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Еда и рецепты
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома Аудио 
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Недвижимость
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость Аудио 
Популярное
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Ускорь прогрев машины зимой: советы, которые работают
Как правильно прогревать автомобиль в холодное время
Британский трактор Fastrac установил два рекорда
Антирейтинг подержанных автомобилей: какие модели покупатели избегают
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Современные автомобили: зачем ждать несколько секунд перед стартом мотора
Лучшие стрижки для женщин с тонкими волосами
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Последние материалы
Что сажать рядом с картошкой, чтобы избежать болезней и вредителей
Почему поводок лучше рулетки: главные риски, о которых вы должны знать
Питание для повышения гемоглобина: советы экспертов
Как научиться много раз приседать?
Эмир Кустурица объяснил, почему отказался стать руководителем Театра Российской армии
Учёные доказали связь запоров и сердечного приступа
Этикет в ресторане: что на самом деле мешает официантам
Необычный способ использования крапивы в бане поможет вам вылечить десятки заболеваний
Почему не стоит делать пластические операции до 30 лет
Аэротакси начнёт курсировать между ключевыми районами Дубая в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.