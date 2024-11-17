Создатель российской вакцины от рака рассказал, какие виды заболевания она лечит

Член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, один из создателей российской вакцины от рака, в интервью для NEWS. ru пояснил, что вакцина предназначена для борьбы со всеми видами онкологических заболеваний.
Он отметил, что независимо от того, какой орган поражён раком, вакцина действует через стимуляцию иммунной системы пациента, помогая организму самостоятельно уничтожать раковые клетки.
"Вакцины должны работать против любых разновидностей онкологии. Важно, что любые измененные клетки — это паразит в организме человека. Поэтому самое главное сделать так, чтобы он был видимым для иммунитета", — отметил специалист.
Пётр Чумаков подчеркнул, что данная вакцина направлена на полное выздоровление, поскольку она активирует природные механизмы организма для устранения раковых клеток, что позволяет телу практически самостоятельно излечиваться.
"Но вакцину нужно будет совмещать с другими методами борьбы с онкологией", — подытожил член-корреспондент РАН.
Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
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