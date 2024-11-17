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Учёные доказали связь запоров и сердечного приступа

1:17
Здоровье

В новом исследовании учёные установили, что запор может быть связан с повышенным риском развития серьёзных сердечных заболеваний, особенно у людей с уже существующей гипертонией.

Учёные доказали связь запоров и сердечного приступа
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Исследователи проанализировали данные более 400 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, собранные в UK Biobank. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

После учёта различных факторов, таких как возраст, пол, индекс массы тела, приём лекарств, вызывающих запоры, курение, диабет и высокий уровень холестерина, учёные обнаружили, что у людей с запорами риск развития серьёзных проблем с сердцем в два-три раза выше по сравнению с теми, у кого нормальная работа кишечника. У людей с гипертонией запоры увеличивали риск сердечных заболеваний примерно в 1,7 раза.

Специалисты отмечают, что от 21% до 27% генетических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний могут быть связаны с запорами, что объясняет обнаруженную связь между этими состояниями.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. хирургические процедуры, такие как чрескожное коронарное вмешательство и аортокоронарное шунтирование, цель которых — восстановить проходимость артерий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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