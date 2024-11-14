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Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков

1:46
Здоровье

Основной риск самостоятельного приёма антибиотиков заключается в развитии супербактерий, сообщила терапевт Зарема Тен из Видновской КБ Минздрава Подмосковья в интервью для NEWS. ru. Она пояснила, что микроорганизмы приобретают устойчивость к антибиотикам, что делает лечение более сложным. Терапевт подчеркнула, что антибиотики следует использовать только при бактериальных инфекциях и только после тщательного подбора дозы, длительности курса и конкретного препарата.

Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

"Самое серьёзное последствие частого и необоснованного использования антибиотиков — развитие устойчивости бактерий к этим препаратам. Когда антибиотики применяются неправильно, бактерии могут адаптироваться к ним и становиться нечувствительными. Это приводит к появлению "супербактерий", против которых даже самые мощные антибиотики оказываются бессильны", — отметила Зарема Тен.

Врач уточнила, что излишнее использование антибиотиков может подорвать иммунную систему человека, делая его более подверженным заболеваниям. Она напомнила, что антибиотики не только борются с патогенными бактериями, но и уничтожают полезную микрофлору кишечника, что важно для иммунитета.

По словам врача, это может привести к дисбактериозу, проблемам с пищеварением, нарушениям метаболизма и повышенной восприимчивости к инфекциям. Частое применение антибиотиков также повышает риск развития аллергий, включая тяжелые реакции, как анафилактический шок. В некоторых случаях может возникнуть аллергия даже на препараты, которые ранее были хорошо переносимы, заключила Зарема Тен.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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