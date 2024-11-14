Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Основной риск самостоятельного приёма антибиотиков заключается в развитии супербактерий, сообщила терапевт Зарема Тен из Видновской КБ Минздрава Подмосковья в интервью для NEWS. ru. Она пояснила, что микроорганизмы приобретают устойчивость к антибиотикам, что делает лечение более сложным. Терапевт подчеркнула, что антибиотики следует использовать только при бактериальных инфекциях и только после тщательного подбора дозы, длительности курса и конкретного препарата.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

"Самое серьёзное последствие частого и необоснованного использования антибиотиков — развитие устойчивости бактерий к этим препаратам. Когда антибиотики применяются неправильно, бактерии могут адаптироваться к ним и становиться нечувствительными. Это приводит к появлению "супербактерий", против которых даже самые мощные антибиотики оказываются бессильны", — отметила Зарема Тен.

Врач уточнила, что излишнее использование антибиотиков может подорвать иммунную систему человека, делая его более подверженным заболеваниям. Она напомнила, что антибиотики не только борются с патогенными бактериями, но и уничтожают полезную микрофлору кишечника, что важно для иммунитета.

По словам врача, это может привести к дисбактериозу, проблемам с пищеварением, нарушениям метаболизма и повышенной восприимчивости к инфекциям. Частое применение антибиотиков также повышает риск развития аллергий, включая тяжелые реакции, как анафилактический шок. В некоторых случаях может возникнуть аллергия даже на препараты, которые ранее были хорошо переносимы, заключила Зарема Тен.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.



Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.

