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Эксперт назвал три способа избавиться от хруста в шее

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Здоровье

Остеопатия, массаж и определённые физиотерапевтические процедуры могут помочь пациентам избавиться от неприятного хруста в шее, сообщил остеопат Александр Евдокимов в интервью для NEWS. ru. Он отметил, что это проблема, требующая серьёзного внимания, и чем скорее начать лечение, тем выше вероятность устранения отложений солей и остеофитов в шейном отделе позвоночника.

Эксперт назвал три способа избавиться от хруста в шее
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Со временем остеофиты могут увеличиваться, и хруст в шее может стать постоянным. Если ситуация доходит до грубого заклинивания шейного отдела, без помощи остеопата уже не обойтись, предупредил Александр Евдокимов.

Кроме того, остеопат подчеркнул, что регулярные занятия спортом и утренняя зарядка также способствуют снятию боли в шее.

Уточнения

Остеопа́тия (от др.-греч. ὀστέον — кость + πάθος — болезнь, заболевание) — система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. В основе остеопатии лежит представление о том, что решающее значение имеют связи между работой тех или иных органов и мышечно-скелетной структурой.

Фи́зиотерапи́я (греч. φύσις — «природа» и θεραπεία — «лечение») — название направления в медицине, имеющее различное значение в странах Западной Европы, США, постсоветском пространстве.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
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