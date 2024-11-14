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Врач назвала 5 факторов, которые провоцируют инсульт даже у молодых

1:17
Здоровье

Инсульт — это опасное заболевание, которое может привести к инвалидности. Его последствия могут быть крайне серьёзными, включая паралич и даже смерть. Однако риск заболевания можно снизить, если знать его провоцирующие факторы. Об этом сообщила врач-реабилитолог Александра Полякова в интервью на телеканале "Санкт-Петербург".

Врач назвала 5 факторов, которые провоцируют инсульт даже у молодых
Фото: Freepik by shayne_ch13, PDM

Врач указала, что инсульт чаще всего поражает пожилых, но в последнее время он стал встречаться и среди молодых людей. К группе риска относятся те, кто страдает от избыточного веса, имеет проблемы с холестерином, ведёт малоподвижный образ жизни или курит. Также риск увеличивается при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет или гипертония.

Инсульт можно распознать по нескольким симптомам. Первым признаком может быть опущенный уголок рта, речь становится нечёткой, человек может путаться в словах или не понимать других. Также возможны слабость в конечностях, острое головокружение и рвота. В случае появления этих симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, поскольку скорость реакции может спасти жизнь, подчеркнула врач.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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