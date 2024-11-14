Диетолог назвала продукты, которые помогут согреться в холода

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перенести холодное время года легче, если следовать правильному питанию. Чтобы избежать переохлаждения и поддерживать хорошее настроение, осенью и зимой рекомендуется включать в рацион продукты с высокой калорийностью. Об этом сообщила врач-терапевт и диетолог Екатерина Корсева в интервью на телеканале "Санкт-Петербург".

Фото: flickr.com by ecooper99, CC BY 2.0

Доктор отметила, что для поддержания тепла организму необходимы жирные продукты и блюда с высокой теплоёмкостью, такие как молоко или сливки. В обед следует предпочесть горячие супы. Рекомендуется также употреблять пюреобразные блюда с добавлением сливочного масла и сливок.

На ужин можно выбрать жирную рыбу, которая помогает согреться. Её можно дополнить гречневой кашей, приготовленной с сливочным маслом, добавила специалист.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

