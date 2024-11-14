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Онколог рассказал, что поход к стоматологу поможет избежать рака

1:20
Здоровье

Регулярные посещения стоматолога могут предотвратить не только кариес и пародонтит, но и такое опасное заболевание, как рак полости рта. Опытный специалист способен по ряду характерных признаков вовремя распознать начало заболевания и направить пациента на лечение. Об этом сообщил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в интервью NEWS. ru.

Онколог рассказал, что поход к стоматологу поможет избежать рака
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, CC BY 2.0

Например, на предопухолевое состояние могут указывать белый налёт или постоянная сухость во рту. Также могут появляться язвы и узелки.

"Если опухоль начинает расти, она обычно растёт в трёх вариантах: либо формируется узловое образование на поверхности клетки, либо формируется язвочка. Опасен другой вариант, так называемый инфильтративный рост, когда ткань стала плотной, как будто инородное тело", — объяснил Евгений Черемушкин.

Другим симптомом рака может быть устойчивое покраснение. Кроме того, воспалительные реакции, возникающие при ношении протезов, могут способствовать развитию онкологии. Однако на ранних стадиях опухоль бывает трудно заметить самостоятельно, поэтому важно регулярно проходить осмотр у стоматолога для своевременного выявления заболевания.

Уточнения

Злокачественные опухоли полости рта — злокачественные новообразования, происходящие из эпителия полости рта и подлежащих тканей.

Пародонти́т (от др.-греч. παρα- — «около», ὀδούς — «зуб», лат. -itis — суффикс, указывающий на воспалительный характер заболевания), иначе воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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