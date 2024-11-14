Врачи назвали пять продуктов, которые избавят от ядов

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские специалисты выделили главные источники сложных углеводов, которые должны присутствовать на нашем столе. Эти продукты не только медленно перевариваются и предотвращают резкие колебания уровня сахара в крови, но также способствуют очищению организма от накопленных токсинов и ядов. К числу таких полезных продуктов относятся гречка, горох, яблоки, шпинат и макароны. Более того, они помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает "Российская газета".

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По информации сайта здоровое-питание.рф, гречка является отличным дополнением рациона даже при наличии диабета и высоких уровнях холестерина. Эта крупа способствует выведению излишков холестерина из организма благодаря своему уникальному составу. Обратите внимание, что чрезмерное приготовление гречки нежелательно — менее разваренный продукт сохраняет больше полезных свойств. Также можно подготовить гречку без варки, просто замочив её на ночь.

Эксперты рекомендуют, при отсутствии противопоказаний, включать шпинат в различные блюда. Этот продукт, богатый клетчаткой, способствует оптимальному очищению кишечника.

Польза гороха заключается в том, что он помогает снизить уровень холестерина и улучшает состояние кожи благодаря своей уникальной способности к очищению. Однако специалисты предупреждают, что чрезмерное потребление гороха за один раз может привести к вздутию, образованию газов и ощущению тяжести. Это важно учитывать.

Макароны, особенно из твердых сортов, и яблоки также являются отличными источниками клетчатки, способствующей выведению ненужных веществ из организма. Кроме того, яблоки содержат пектин, который в сочетании с витаминами из этого фрукта поддерживает иммунную систему.

"Присутствует в яблоках и кверцетин. Вещество помогает нейронам функционировать, замедляет их потерю с возрастом", — заключили врачи.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

