Как укрепить иммунитет ребёнка в осенне-зимний период

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того, чтобы поддержать иммунитет ребенка в осенне-зимний период и защитить его от вирусов и простуд, важно придерживаться ряда рекомендаций.

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Прежде всего, следует обратить внимание на питание. Рацион должен быть разнообразным и включать сезонные овощи и фрукты, мясо, рыбу, яйца и кисломолочные изделия. Если вы хотите побаловать малыша экзотическими фруктами, учтите возможность аллергических реакций, а также помните о том, что такие продукты могут подвергаться обработке химическими веществами для продления срока хранения, как сообщает "Российская газета" со ссылкой на "Объясняем.РФ". И если ребенок на грудном вскармливании, его не стоит прекращать.

Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе, так как это способствует укреплению иммунной системы и повышению выносливости. Кроме того, солнечные лучи способствуют выработке витамина D. Специалисты советуют гулять от одного до двух часов ежедневно, при этом не стоит слишком сильно укутывать ребенка в несколько слоев одежды и шарфов, так как резкие перепады температуры могут негативно сказаться на его здоровье.

Помимо этого, важно соблюдать режим дня. Малыш двух-трех лет должен спать как минимум 10-11 часов ночью и еще 2-2,5 часа днем. Также рекомендуется научить ребенка мыть руки после возвращения с улицы, закаливать его, в частности, позволять ему некоторое время быть дома без одежды при температуре 22-24 градуса. Врачи также советуют обтирать ребенка влажным полотенцем. Нужно начать с температуры воды , которым намочено полотенце, в 34-36 градусов и постепенно снижать ее до 25 градусов.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

