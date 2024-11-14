Какие народные средства действительно работают от простуды

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В разгар сезона респираторных заболеваний стоит обратиться к проверенным народным средствам от простуды, которые использовали наши матери и бабушки. О том, как действуют эти "домашние" рецепты, поделился врач-педиатр Тимур Мустанов. Об этом сообщает "Российская газета".

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Чай с малиной

"Малина — это ягода, обладающая одним из наиболее высоких уровней марганца и бора. Марганец играет важную роль в процессе клеточного дыхания и защитных механизмах от окислительного стресса, что в простых словах означает, что он отвечает за правильный обмен энергии и предотвращает окисление клеток. Бор, в свою очередь, участвует в регулировании и перераспределении марганца. Поэтому малина обладает определенными противовоспалительными свойствами", — отметил доктор Мустанов в своем Telegram-канале.

Растирание барсучьим или медвежьим жиром

Любая жировая ткань служит хранилищем веществ, способствующих воспалительным реакциям. У животных, которые зимуют в спячке, уровень этих воспалительных агентов значительно возрастает, особенно в весенний период. В результате, когда мы наносим этот жир на кожу, он биохимически активирует микроциркуляцию в глубоких тканях, особенно в легких и суставах, что способствует снижению воспалительных процессов.

Повязки из козьей и собачьей шерсти

Структура шерсти этих животных обладает свойствами, которые обеспечивают хороший согревающий эффект, но при этом на микроскопическом уровне она имеет значительную колкость. В результате, когда шерстяная повязка соприкасается с кожей, это приводит к ее микрораздражению, что, в свою очередь, активирует приток крови как к самой коже, так и к подлежащим тканям.

Банки

Использование вакуумных банок вызывает локальное повреждение сосудов и их разрывы, что приводит к образованию синяков. Однако подобные действия также способствуют усилению микроциркуляции крови в этих участках и ниже.

Баня

В бане действуют сразу несколько ключевых факторов. Горячий воздух приводит к значительному увеличению кровообращения в коже и перераспределяет его в других органах. Высокая влажность способствует активизации работы дыхательной системы за счет избыточного увлажнения бронхов и альвеол. Массаж с использованием веника также усиливает микроциркуляцию как в коже, так и в соседних тканях.

"Сами по себе все эти методы имеют четкое и логичное научное объяснение их эффективности. Впрочем они все, скажем так, хлопотные и не слишком эффективные в адекватных дозах. Как вспомогательные методы — все это хорошо, но как основное лечение, конечно, не подходит. Стоит применять более эффективные фармакологические и терапевтические подходы", — заключил врач.

Уточнения

Просту́да (англ common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

