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Здоровье

По словам специалиста, в условиях стресса мозг начинает производить гормоны адреналина и кортизола. Эта реакция вызывает учащение сердцебиения, повышает уровень кислорода в крови и ускоряет мыслительные процессы — все это необходимо для быстрого решения сложных задач или принятия важных решений в опасных ситуациях.

Врач объяснила связь между стрессом и болезнью Альцгеймера
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

Тем не менее, как отметила невролог, продолжительный стресс негативно сказывается как на общем состоянии организма, так и на когнитивных функциях. В результате постоянного нервного напряжения у человека могут возникнуть трудности с краткосрочной памятью, передает "Газета.ру".

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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