Врач объяснила связь между стрессом и болезнью Альцгеймера

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам специалиста, в условиях стресса мозг начинает производить гормоны адреналина и кортизола. Эта реакция вызывает учащение сердцебиения, повышает уровень кислорода в крови и ускоряет мыслительные процессы — все это необходимо для быстрого решения сложных задач или принятия важных решений в опасных ситуациях.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

Тем не менее, как отметила невролог, продолжительный стресс негативно сказывается как на общем состоянии организма, так и на когнитивных функциях. В результате постоянного нервного напряжения у человека могут возникнуть трудности с краткосрочной памятью, передает "Газета.ру".