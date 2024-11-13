Врач перечислила основные причины нарушения сна

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина обозначила ключевые причины, которые могут приводить к нарушениям сна. Специалист считает, что качество ночного отдыха может ухудшаться из-за просмотра телепередач, активного использования гаджетов, а также чрезмерного потребления кофеина в вечернее время или несоблюдения правил гигиеничного сна.

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Она добавила, что заболевания, такие как апноэ сна и храп, также способны отрицательно сказаться на качестве ночного отдыха. Кроме того, по мнению терапевта, синдром беспокойных ног является еще одной преградой к полноценному сну, передает UfaTime.