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Врач перечислила основные причины нарушения сна

0:42
Здоровье

Терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина обозначила ключевые причины, которые могут приводить к нарушениям сна. Специалист считает, что качество ночного отдыха может ухудшаться из-за просмотра телепередач, активного использования гаджетов, а также чрезмерного потребления кофеина в вечернее время или несоблюдения правил гигиеничного сна.

Врач перечислила основные причины нарушения сна
Фото: freepik

Она добавила, что заболевания, такие как апноэ сна и храп, также способны отрицательно сказаться на качестве ночного отдыха. Кроме того, по мнению терапевта, синдром беспокойных ног является еще одной преградой к полноценному сну, передает UfaTime.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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