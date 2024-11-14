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Нутрициолог посоветовала сделать зимой упор на сезонные продукты и тёплую пищу

2:56
Здоровье

В зимнее время к своему здоровью нужно относиться особенно бережно. Короткие дни и недостаток солнечного света могут ослабить нашу энергию и иммунитет. Как же нужно питаться в холодное время года, чтобы поддерживать здоровье, бодрость и хорошее самочувствие?

Нутрициолог посоветовала сделать зимой упор на сезонные продукты и тёплую пищу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В зимнее время многие овощи и фрукты теряют свои полезные свойства, а привычное летнее разнообразие заменяется продуктами, которые не всегда могут обеспечить необходимое количество витаминов и минералов.

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Ньюсинфо подчеркнула, что зимний рацион обязательно должен быть основан на тёплой пище и сезонных продуктах. В это время года она посоветовала отказаться от холодных салатов и добавить в рацион запечённые и пропаренные корнеплоды, замороженные и сушёные ягоды, сушёные грибы, цельнозерновой хлеб и крупы, а также источники белка. Все блюда должны быть тёплыми, подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, важно употреблять именно сезонные продукты, так как в привозных овощах и фруктах содержится гораздо меньше витаминов, чем мы думаем. Они выращены искусственно и не так полезны для нас.

На вопрос о том, какие продукты можно считать сезонными, нутрициолог ответила, что в зимнее время идеально подходят такие фрукты, как яблоки, хурма, мандарины, апельсины, киви и фейхоа, а также сентябрьские овощи и корнеплоды — тыква, репа, редька, редис, картофель, морковь и капуста.

"Сейчас клубнику, землянику, малину есть не нужно. Как побаловаться — можно, но на постоянной основе в надежде, что она закроет какие-то дефициты, это неправильно. Традиционные сезонные продукты обладают достаточным выбором для полноценного питания", — подчеркнула Шарапова.

Нутрициолог отметила, что осенью-зимой витамин А можно получить из моркови, батата и тыквы, а витамин С — из лимона, фейхоа, мандаринов и красного болгарского перца. Однако, по её словам, свежий перец в это время года чаще всего привозной.

Также Шарапова подчеркнула, что репа и редька содержат множество витаминов, которые помогут поддержать и укрепить организм. Она также отметила, что щадящая термообработка не только сохраняет, но иногда даже усиливает содержание витаминов, включая витамин А.

Юлия посоветовала обратиться к опыту наших предков, у которых на столе зимой были только сезонные продукты.

"Сезонное всегда недорогое, привозное дорогое. Поэтому не надо тратить много денег в надежде получить витамины, можно всё получить из сезонного", — заключила Шарапова.

Уточнения

Сезонная еда — понятие, относящееся к времени года, когда приходится пик изобилия данного вида продуктов, его созревание или других причин.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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