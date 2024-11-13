Александр Мясников рассказал, кому нужно принимать витамин D

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, необходимо ли восполнять дефицит витамина D искусственным путём.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

"Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам", — пояснил он.

По его словам, приём витамина D должен быть обоснован медицинскими показаниями.

Увлечение соляриями врач не поощряет, утверждая, что это может привести к серьёзным заболеваниям. А для того, чтобы поддержать здоровье, лучше выбрать физическую активность, правильно питаться и соблюдать режим сна, передаёт Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).



Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας «чёрный» + -ομα «опухоль»), уст. меланобласто́ма — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

