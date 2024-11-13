Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США инвестируют $1 млрд в атомную энергетику Польши
Коломбо: картофель, который стоит попробовать каждому дачнику
Метеорит доказал наличие воды на Марсе 742 миллиона лет назад
Транспортный налог в Москве впервые за 10 лет повысится
Александр Петров рассказал, почему так поспешно женился. Всё дело в предсказании
На каких необычных видах транспорта можно передвигаться в путешествии
Азиатская закуска на зиму из самого популярного овоща — закрываем салат из кабачков по-корейски
Настя Ивлеева предложила подарить Киркорову серёжки в виде крыс
Что делать с гортензией в ноябре: защита от холодов и заморозков

Александр Мясников рассказал, кому нужно принимать витамин D

0:49
Здоровье

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, необходимо ли восполнять дефицит витамина D искусственным путём.

Александр Мясников рассказал, кому нужно принимать витамин D
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 4.0

"Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам", — пояснил он.

По его словам, приём витамина D должен быть обоснован медицинскими показаниями.

Увлечение соляриями врач не поощряет, утверждая, что это может привести к серьёзным заболеваниям. А для того, чтобы поддержать здоровье, лучше выбрать физическую активность, правильно питаться и соблюдать режим сна, передаёт Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Мелано́ма (лат. melanoma, melanoma malignum ← др.-греч. μέλας «чёрный» + -ομα «опухоль»), уст. меланобласто́ма — злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
Газпром приостановил поставки газа в Армению
Экономика и бизнес
Газпром приостановил поставки газа в Армению Аудио 
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Садоводство, цветоводство
Грибы в саду: признак плодородия или проблема Аудио 
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Садоводство, цветоводство
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Борьба с мучнистой росой без химии: сода, мыло и масло — вот что вам нужно
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Последние материалы
На каких необычных видах транспорта можно передвигаться в путешествии
Настя Ивлеева предложила подарить Киркорову серёжки в виде крыс
Азиатская закуска на зиму из самого популярного овоща — закрываем салат из кабачков по-корейски
Что делать с гортензией в ноябре: защита от холодов и заморозков
Российский хоккеист дисквалифицирован за наркотики
Как правильно зонировать кухню в квартире-студии
Какие тенденции в макияже будут актуальны зимой 2024 года?
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Казахстанские банки тормозят платежи бизнеса из России
В России научились видеть в холодных глубинах космоса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.