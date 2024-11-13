Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить клюкву на своем участке и не бояться болезней
Как вырастить гранат из косточки в домашних условиях
Как ухаживать за сливой для получения максимального урожая
Новый налог на малолитражки: что ждет владельцев авто до 100 л.с
Аккумуляторный гигант CATL из Китая готов построить завод в США, если Трамп откроет двери
У молодых людей инфаркт случается по трём основным причинам
Картофель: осенью и зимой лучше есть поменьше, чтобы весной не волноваться о фигуре
Интерьер и оптика: как УАЗ изменится к 2025 году
Учёные развенчали миф о влиянии долгой учёбы на мозг

Ортопед рассказал, какие травмы чаще всего получают школьники на уроках и переменах

1:02
Здоровье

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов поделился информацией о наиболее распространённых травмах, которые дети могут получить в школе.

Ортопед рассказал, какие травмы чаще всего получают школьники на уроках и переменах
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

К самым распространённым травмам у учеников относятся растяжения, вывихи суставов и переломы. Однако особую опасность представляют травмы головы, такие как сотрясение мозга и переломы черепа.

Не всегда сразу можно заметить возникшие проблемы, так как симптомы могут проявиться позже. Если после удара головой у ребёнка появились невнятная речь, тошнота, судороги, расширенные зрачки и нарушение координации, необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнул специалист, пишут "Вести Подмосковья".

Также не стоит забывать о порезах. Хотя это незначительные травмы, ранку нужно содержать в чистоте, регулярно обрабатывать и перевязывать, чтобы избежать инфекции.

Игнатов рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью при любых травмах.

Уточнения

Школьник — ученик начальной или средней школы.
 

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Садоводство, цветоводство
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Последние материалы
Картофель: осенью и зимой лучше есть поменьше, чтобы весной не волноваться о фигуре
Интерьер и оптика: как УАЗ изменится к 2025 году
Неизвестные виды капусты, которые преобразят ваш огород
Учёные развенчали миф о влиянии долгой учёбы на мозг
Григорий Лепс поделился фотографией времён своей юности
7 причин, почему масло опунции нужно включить в уход за кожей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты
Почему побелку деревьев в саду надо проводить именно осенью, а не весной
США обратились к ЕС по поводу поставок СПГ. И намекнули на проблемы
Эксперты рассказали, в каких сферах на Ямале больше всего зарабатывают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.