Ортопед рассказал, какие травмы чаще всего получают школьники на уроках и переменах

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов поделился информацией о наиболее распространённых травмах, которые дети могут получить в школе.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

К самым распространённым травмам у учеников относятся растяжения, вывихи суставов и переломы. Однако особую опасность представляют травмы головы, такие как сотрясение мозга и переломы черепа.

Не всегда сразу можно заметить возникшие проблемы, так как симптомы могут проявиться позже. Если после удара головой у ребёнка появились невнятная речь, тошнота, судороги, расширенные зрачки и нарушение координации, необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнул специалист, пишут "Вести Подмосковья".

Также не стоит забывать о порезах. Хотя это незначительные травмы, ранку нужно содержать в чистоте, регулярно обрабатывать и перевязывать, чтобы избежать инфекции.

Игнатов рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью при любых травмах.

Уточнения

Школьник — ученик начальной или средней школы.





Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.



